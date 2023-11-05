В Днепре ожидается дождь: прогноз погоды на 5 ноября

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Утром, возможно, пройдет дождь, который к середине дня должен закончиться. Больше осадков не ожидается! Утром температура воздуха +12°. До обеда столбики термометра будут показывать до +17°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.
Народные приметы на 5 ноября:
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Виктория
Автор:
Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!
На всякий случай берите с собой зонтики!
В Днепре ожидается сильный дождь.
Захватите с собой зонт!
В немецком Бремене группа россиян напала на украинцев.
Сегодня враг гнал по Никополю из артиллерии и запускал дроны. Было 6 артобстрелов и 8 ударов дронами-камикадзе.
Сегодня во время атаки на город Воздушные силы уничтожили 3 крылатые ракеты.
Сегодня враг обстреливал Днепровский район и попал в инфраструктурный объект.
Сейчас в Днепре продолжается воздушная тревога, предварительно есть "прилеты".
В городе Каменское Днепропетровской области за нападение и ограбление задержали 44-летнего мужчину.
В Днепре сегодня ночью произошло ДТП.
В Днепре зафиксирован подъем заболеваемости гепатитом А.
В Днепре сегодня ночью горело здание по улице Гоголя.
Вчера целый день враг стрелял по Никопольщине.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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