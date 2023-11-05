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В Днепре ожидается дождь: прогноз погоды на 5 ноября

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про В Днепре ожидается дождь: прогноз погоды на 5 ноября

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Утром, возможно, пройдет дождь, который к середине дня должен закончиться. Больше осадков не ожидается! Утром температура воздуха +12°. До обеда столбики термометра будут показывать до +17°. Скорость ветра до 6 метров в секунду. 

Народные приметы на 5 ноября: 

  • Град 5 ноября предвещает настоящую зиму на 22 ноября.
  • Если в этот день землю покроет пышный снег, то зима будет мягкой и теплой.
  • Дождь льет – к хорошему урожаю.
  • Если на Якова идет мелкая крупа, зима наступит через две недели.
  • Снегири прилетели – скоро выпадет много снега.

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