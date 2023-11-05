В Днепре ожидается дождь: прогноз погоды на 5 ноября

Захватите с собой зонт!

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Утром, возможно, пройдет дождь, который к середине дня должен закончиться. Больше осадков не ожидается! Утром температура воздуха +12°. До обеда столбики термометра будут показывать до +17°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 5 ноября:

Град 5 ноября предвещает настоящую зиму на 22 ноября.

Если в этот день землю покроет пышный снег, то зима будет мягкой и теплой.

Дождь льет – к хорошему урожаю.

Если на Якова идет мелкая крупа, зима наступит через две недели.

Снегири прилетели – скоро выпадет много снега.

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