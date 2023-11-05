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У Дніпрі очікується дощ: прогноз погоди на 5 листопада

Сьогодні 06:15
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Захопіть з собою парасольку!

Новости Днепра про У Дніпрі очікується дощ: прогноз погоди на 5 листопада

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі сонце в цей день буде рідко з’являтися з-за хмар. Вранці, можливо, пройде дощ, який ближче до середини дня має закінчитися. Більше опадів не очікується! Вранці температура повітря +12°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +17°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду. 

Народні прикмети на 5 листопада:

  • Земля перед снігопадом добре підмерзла – до врожайного року.
  • Дощ ллє – до хорошого врожаю.
  • Яка погода сьогодні – такою буде ще протягом місяця.

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Новости Днепра про У Дніпрі очікується дощ: прогноз погоди на 5 листопадаУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі очікується дощ: прогноз погоди на 5 листопадаРусский

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