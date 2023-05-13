В Днепре на Терещенковской нашли тело мужчины с ножевыми ранениями в сердце: помогите опознать (ФОТО 18+)

12 мая возле строительной площадки на улице Терещенковской горожане обнаружили тело мужчины.

Об этом сообщает ТГ-канал “Днепр оперативный. Война».

На место вызвали полицию. Во время осмотра трупа правоохранители обнаружили 4 ножевых ранения в области грудной клетки. Рядом с телом лежал нож.

Полиция Днепра просит помочь опознать погибшего.

Приметы: возраст около 55-60 лет, волосы седые.

Был одет в кофту черного цвета, футболку синего цвета, джинсы синего цвета и черные кожаные туфли.

Если вы знаете этого мужчину или вам известна какая-либо информация о нем, звоните 099-050-14-19!

ФОТО 18+!!!

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