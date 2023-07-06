В Днепре на Репина фура сбила 74-летнюю женщину: она умерла на месте

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге у грузовика отказали тормоза и он протаранил «ГАЗель»: есть пострадавшие.

По предварительной информации, за рулем фуры был 33-летний мужчина, он был трезв.

Отмечается, что от полученных травм пенсионерка скончалась на месте.

В среду, 5 июля, в Днепре на улице Репина произошла смертельная авария.

Сегодня, 6 июля, в Днепре произошла авария на площади Десантников.

День Ивана Купала и его традиции: зачем нужно прыгать через костер и плести венки Праздник Ивана Купала отмечают в ночь с 6 на 7 июля. По преданиям в эту ночь зацветает цветок папоротника, то тот, кто его найдет – найдет и клад. Также ночью происходит большинство обрядов. 4 просмотров

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