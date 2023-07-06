Житель Днепра неоднократно насиловал 7-летнюю дочь сожительницы своего внука

Днепрянин изнасиловал двух маленьких девочек.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

Как выяснили правоохранители, мужчина жил рядом с сожительницей своего внука и ее 7-летней дочерью. Когда мама девочки была вне дома, днепрянин насиловал ребенка. Это происходило постоянно.

Поймали насильника после того, как 8-летняя подружка девочки пожаловалась на него своим родителям. Мужчина совершил по отношению к ней действия сексуального характера, когда школьница пришла в гости к семье.

Девочка рассказала об этом маме, которая вызвала полицию.

Правоохранители опросили девочек с использованием «Зеленой комнаты» и дети подтвердили факт сексуального насилия. Мужчине объявили о подозрении в изнасиловании двух малолетних детей. В настоящее время прокуратура направила в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения – содержания под стражей.

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