Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Мешканець Дніпра неодноразово ґвалтував 7-річну доньку співмешканки свого онука

Мешканець Дніпра неодноразово ґвалтував 7-річну доньку співмешканки свого онука

Сьогодні 12:33
просмотров

Дніпрянин зґвалтував двох маленьких дівчаток.

Новости Днепра про Мешканець Дніпра неодноразово ґвалтував 7-річну доньку співмешканки свого онука

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі. 

Як з’ясували правоохоронці, чоловік жив поруч зі співмешканкою свого онука та її 7-річною донькою. Коли мама дівчинки була не вдома, дніпрянин ґвалтував дитину. Це відбувалося постійно.

Піймали ґвалтівника після того, як 8-річна подружка дівчинки поскаржилася на нього своїм батькам. Чоловік вчинив щодо неї дії сексуального характеру, коли школярка прийшла в гості до родини.

Дівчинка розповіла про це мамі, яка викликала поліцію. 

Правоохоронці опитали дівчаток з використанням “Зеленої кімнати” і діти підтвердили факт сексуального насильства. Чоловіку оголосили про підозру в зґвалтуванні двох малолітніх дітей. Наразі прокуратура направила до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу – тримання під вартою.

Читайте також:

Новости Днепра про Мешканець Дніпра неодноразово ґвалтував 7-річну доньку співмешканки свого онукаУкраїнська Новости Днепра про Мешканець Дніпра неодноразово ґвалтував 7-річну доньку співмешканки свого онукаРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Кривому Розі резервів води залишилося на кілька тижнів
Новини Дніпра
Сьогодні 16:26
У Кривому Розі резервів води залишилося на кілька тижнів

У Кривому Розі скоро закінчиться вода.

У Дніпрі замінували 31 Varus, 97 «АТБ», два ТРЦ та завод металоконструкцій: що відомо
Новини Дніпра
Сьогодні 16:03
У Дніпрі замінували 31 Varus, 97 «АТБ», два ТРЦ та завод металоконструкцій: що відомо

"Мінери" не сплять.

Мешканка Дніпра майже рік отримувала пенсію замість свого померлого тата
Новини Дніпра
Сьогодні 15:50
Мешканка Дніпра майже рік отримувала пенсію замість свого померлого тата

Донька майже рік отримувала пенсію свого тата, який помер.

День Івана Купала та його традиції: навіщо треба стрибати через багаття та плести вінки
Новини Дніпра
Сьогодні 15:20
День Івана Купала та його традиції: навіщо треба стрибати через багаття та плести вінки

Свято Івана Купала відзначають у ніч із 6 на 7…

Наверх