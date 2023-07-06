Мешканець Дніпра неодноразово ґвалтував 7-річну доньку співмешканки свого онука

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.
Як з’ясували правоохоронці, чоловік жив поруч зі співмешканкою свого онука та її 7-річною донькою. Коли мама дівчинки була не вдома, дніпрянин ґвалтував дитину. Це відбувалося постійно.
Піймали ґвалтівника після того, як 8-річна подружка дівчинки поскаржилася на нього своїм батькам. Чоловік вчинив щодо неї дії сексуального характеру, коли школярка прийшла в гості до родини.
Дівчинка розповіла про це мамі, яка викликала поліцію.
Правоохоронці опитали дівчаток з використанням “Зеленої кімнати” і діти підтвердили факт сексуального насильства. Чоловіку оголосили про підозру в зґвалтуванні двох малолітніх дітей. Наразі прокуратура направила до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу – тримання під вартою.
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