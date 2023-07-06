У Дніпрі на Рєпіна фура збила 74-річну жінку: вона померла на місці

Там вантажівка DAF на смерть збила 74-річну жінку, яка вирішила перебігти дорогу.
Сталося це приблизно о 17:45.
Відео моменту опублікували місцеві Telegram-канали.
Зазначається, що від отриманих травм пенсіонерка померла на місці.
За попередньою інформацією, за кермом фури був 33-річний чоловік, він був тверезим.
Усі обставини аварії будуть з’ясовувати правоохоронці!
УВАГА! ВІДЕО 18+!!!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі у вантажівки відмовили гальма і вона протаранила «ГАЗель»: є постраждалі.
Читайте також:
Автор:
У Кривому Розі скоро закінчиться вода.
"Мінери" не сплять.
Донька майже рік отримувала пенсію свого тата, який помер.
Свято Івана Купала відзначають у ніч із 6 на 7…