У Дніпрі на Рєпіна фура збила 74-річну жінку: вона померла на місці

У середу, 5 липня, у Дніпрі на вулиці Рєпіна сталася смертельна аварія.

Там вантажівка DAF на смерть збила 74-річну жінку, яка вирішила перебігти дорогу.

Сталося це приблизно о 17:45.

Відео моменту опублікували місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що від отриманих травм пенсіонерка померла на місці.

За попередньою інформацією, за кермом фури був 33-річний чоловік, він був тверезим.

Усі обставини аварії будуть з’ясовувати правоохоронці!

УВАГА! ВІДЕО 18+!!!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі у вантажівки відмовили гальма і вона протаранила «ГАЗель»: є постраждалі.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: