В Днепре запланировали гулянье на Ивана Купала: куда можно пойти

В эти выходные в Днепре будут праздновать Ивана Купала.

В парках Днепра 7 и 8 июля запланировали активности к празднику Ивана Купала. Об этом сообщили в Департаменте парков и рекреаций.

Впереди – выходные, и один из самых магических праздников украинской культуры – Ивана Купала. Приглашаем взрослых и детей принять участие в культурно-развлекательной программе в честь традиционного старославянского праздника, — говорится в сообщении.

Куда можно пойти

7 июля пройдут гуляния в Молодежном парке Новокодацкий и сквере Прибережном.

В парке Новокодацкий, а именно на карьере Краснокаменского озера, празднование начнется в 16 часов. В сквере Прибрежном гуляния продлятся с 15 до 17 часов.

В субботу, 8 июля, можно развлечься в Западном сквере и на Монастырском острове.

В сквере Западном празднование продлится с 17 до 18 часов. На Монастырском острове – с 14 до 17 часов.

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