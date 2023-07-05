У Кривому Розі у вантажівки відмовили гальма і вона протаранила «ГАЗель»: є постраждалі

Сьогодні, 5 липня, у Кривому Розі сталася аварія.
Там вантажівка, яка перевозила пісок, протаранила «ГАЗель».
Про це повідомляє видання “Свої. Кривий Ріг”.
За попередньою інформацією, у вантажівки відмовили гальма і вона вдарила «ГАЗель».
Постраждали водії та пасажир однієї з автівок. Їх госпіталізували.
На місце події прибули поліцейські. Вони і будуть з’ясовувати всі обставини ДТП.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі жінка загинула під колеса “ГАЗелі”: несподівано вибігла на дорогу.
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Александра Лучка
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Бережіть себе!
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Сьогодні, 6 липня, у Дніпрі сталася аварія на площі Десантників.
Ймовірно, водій був напідпитку.