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  • У Кривому Розі у вантажівки відмовили гальма і вона протаранила «ГАЗель»: є постраждалі

У Кривому Розі у вантажівки відмовили гальма і вона протаранила «ГАЗель»: є постраждалі

Вчора 13:51
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Будь ласка, будьте обережні на дорогах!

Новости Днепра про У Кривому Розі у вантажівки відмовили гальма і вона протаранила «ГАЗель»: є постраждалі

Сьогодні, 5 липня, у Кривому Розі сталася аварія.

Там вантажівка, яка перевозила пісок, протаранила «ГАЗель».

Про це повідомляє видання “Свої. Кривий Ріг”.

За попередньою інформацією, у вантажівки відмовили гальма і вона вдарила «ГАЗель».

Новости Днепра про У Кривому Розі у вантажівки відмовили гальма і вона протаранила «ГАЗель»: є постраждалі

Новости Днепра про У Кривому Розі у вантажівки відмовили гальма і вона протаранила «ГАЗель»: є постраждалі

Постраждали водії та пасажир однієї з автівок. Їх госпіталізували.

На місце події прибули поліцейські. Вони і будуть з’ясовувати всі обставини ДТП.

Новости Днепра про У Кривому Розі у вантажівки відмовили гальма і вона протаранила «ГАЗель»: є постраждалі

Новости Днепра про У Кривому Розі у вантажівки відмовили гальма і вона протаранила «ГАЗель»: є постраждалі

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі жінка загинула під колеса “ГАЗелі”: несподівано вибігла на дорогу.

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Новости Днепра про У Кривому Розі у вантажівки відмовили гальма і вона протаранила «ГАЗель»: є постраждаліУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі у вантажівки відмовили гальма і вона протаранила «ГАЗель»: є постраждаліРусский

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