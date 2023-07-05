У Кривому Розі у вантажівки відмовили гальма і вона протаранила «ГАЗель»: є постраждалі

Будь ласка, будьте обережні на дорогах!

Сьогодні, 5 липня, у Кривому Розі сталася аварія.

Там вантажівка, яка перевозила пісок, протаранила «ГАЗель».

Про це повідомляє видання “Свої. Кривий Ріг”.

За попередньою інформацією, у вантажівки відмовили гальма і вона вдарила «ГАЗель».

Постраждали водії та пасажир однієї з автівок. Їх госпіталізували.

На місце події прибули поліцейські. Вони і будуть з’ясовувати всі обставини ДТП.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі жінка загинула під колеса “ГАЗелі”: несподівано вибігла на дорогу.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: