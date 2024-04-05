В Днепре на проспекте Героев 87-летний мужчина выпал из окна 8 этажа: комментарий полиции

Предварительно, он выпал из окна 8 этажа. От полученных травм он погиб на месте.
Об этом сообщают Telegram-каналы.
На место происшествия вызвали правоохранителей.
Мы обратились за комментарием в полицию.
Журналисту dnepr.info спикер Днепровского районного управления полиции Алина Стадник сообщила, что предварительная правовая квалификация — самоубийство.
Личность мужчины установлена — 1937 года рождения, — добавила она.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на железнодорожных путях обнаружили тело мужчины: полиция устанавливает личность.
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