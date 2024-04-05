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  • У Дніпрі на залізничній колії виявили тіло чоловіка: поліція встановлює особу

У Дніпрі на залізничній колії виявили тіло чоловіка: поліція встановлює особу

Сьогодні 13:31
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Новости Днепра про У Дніпрі на залізничній колії виявили тіло чоловіка: поліція встановлює особу

31 березня близько 18:50 в Новокодацькому районі міста вантажний потяг наїхав на невстановленого чоловіка, який лежав на колії. Від отриманих травм він помер.

Зараз правоохоронці намагаються встановити особу загиблого.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: на вигляд 60-65 років, зріст 169 см, волосся сиве хвилясте, сиві вуса та борода, сірі очі, губи тонкі.

Був одягнений: сіро-чорна куртка, чорний светр з сірими та білими смугами, чорна кепка, сорочка синя у сірий квадрат, сині джинси, сіра футболка.

Якщо вам відома інформація, яка допоможе встановити особу чоловіка, телефонуйте до відділення поліції №12 за номером: 0(67) 754 88 08.

Новости Днепра про У Дніпрі на залізничній колії виявили тіло чоловіка: поліція встановлює особу

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині поліцейські розшукують 76-річного чоловіка: 31 березня пішов з дому.

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Новости Днепра про У Дніпрі на залізничній колії виявили тіло чоловіка: поліція встановлює особуУкраїнська

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