У Дніпрі на проспекті Героїв 87-річний чоловік випав з вікна 8 поверху: коментар поліції

Сьогодні, 5 квітня, у Дніпрі на проспекті Героїв біля будинку №9 виявили тіло чоловіка.

Попередньо, він випав з вікна 8 поверху. Від отриманих травм він загинув на місці.

Про це повідомляють Telegram-канали.

На місце події викликали правоохоронців.

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Журналісту dnepr.info речниця Дніпровського районного управління поліції Аліна Стадник повідомила, що попередня правова кваліфікація – самогубство.

Особа чоловіка встановлена – 1937 року народження, – додала вона.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на залізничній колії виявили тіло чоловіка: поліція встановлює особу.

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