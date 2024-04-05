У Дніпрі на проспекті Героїв 87-річний чоловік випав з вікна 8 поверху: коментар поліції

Попередньо, він випав з вікна 8 поверху. Від отриманих травм він загинув на місці.
Про це повідомляють Telegram-канали.
На місце події викликали правоохоронців.
Ми звернулися за коментарем до поліції.
Журналісту dnepr.info речниця Дніпровського районного управління поліції Аліна Стадник повідомила, що попередня правова кваліфікація – самогубство.
Особа чоловіка встановлена – 1937 року народження, – додала вона.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на залізничній колії виявили тіло чоловіка: поліція встановлює особу.
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