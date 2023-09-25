В Днепре на Поля женщина выбросила из окна пятого этажа собаку: комментарий полиции

На проспекте Александра Поля женщина выбросила из окна пятого этажа собаку.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Все это происходило на глазах других горожан.
На место происшествия вызвали полицию. Неравнодушные граждане отвезли животное в ветбольницу, но спасти его не удалось.
Мы обратились за комментарием в правоохранительные органы.
Журналисту dnepr.info подтвердили эту информацию. Факт зарегистрирован в журнал единого учета отделения полиции. С места происшествия женщину направили в лечебное учреждение.
Обновлено: по данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 299 Уголовного кодекса Украины (Жестокое обращение с животными).
Напомним, ранее мы писали, что в Киеве неизвестные взорвали кошачий приют: погибли и пострадали 60 кошек.
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