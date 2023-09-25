В Днепре на Поля женщина выбросила из окна пятого этажа собаку: комментарий полиции

На днях в Днепре произошел ужасный инцидент.

На проспекте Александра Поля женщина выбросила из окна пятого этажа собаку.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Все это происходило на глазах других горожан.

На место происшествия вызвали полицию. Неравнодушные граждане отвезли животное в ветбольницу, но спасти его не удалось.

Мы обратились за комментарием в правоохранительные органы.

Журналисту dnepr.info подтвердили эту информацию. Факт зарегистрирован в журнал единого учета отделения полиции. С места происшествия женщину направили в лечебное учреждение.

Обновлено: по данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 299 Уголовного кодекса Украины (Жестокое обращение с животными).

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве неизвестные взорвали кошачий приют: погибли и пострадали 60 кошек.

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