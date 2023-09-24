В Киеве неизвестные взорвали кошачий приют: погибли и пострадали 60 кошек

Шокирующий случай произошел сегодня ночью. Об этом сообщает Telegram-канал «Реальный Киев».
По предварительным данным, владелица приюта часто получала угрозы от неизвестных в соцсетях.
Убежище называлось «Котобаза», здесь заботились о бездомных котах и лечили пушистиков.
В результате взрыва погибли десятки кошек.
Всего в помещении находилось 60 котиков, некоторым из них удалось выжить.
Многие коты в приюте ранее были спасены волонтерами из зоны боевых действий.
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Козенко Антон
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