В Киеве неизвестные взорвали кошачий приют: погибли и пострадали 60 кошек

На Теремках в Киеве неизвестные взорвали кошачий приют.

Шокирующий случай произошел сегодня ночью. Об этом сообщает Telegram-канал «Реальный Киев».

По предварительным данным, владелица приюта часто получала угрозы от неизвестных в соцсетях.

Убежище называлось «Котобаза», здесь заботились о бездомных котах и ​​лечили пушистиков.

В результате взрыва погибли десятки кошек.

Всего в помещении находилось 60 котиков, некоторым из них удалось выжить.

Многие коты в приюте ранее были спасены волонтерами из зоны боевых действий.

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