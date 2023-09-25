У Дніпрі на Поля жінка викинула з вікна п’ятого поверху собаку: коментар поліції

Днями у Дніпрі стався жахливий інцидент.

На проспекті Олександра Поля жінка викинула з вікна п’ятого поверху собаку.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Усе це відбувалося на очах інших містян.

На місце події викликали поліцію. Небайдужі громадяни відвезли бідолашну тваринку до ветлікарні, але врятувати її не вдалось.

Ми звернулися за коментарем до правоохоронних органів.

Журналісту dnepr.info підтвердили цю інформацію. Факт зареєстровано до журналу єдиного обліку відділення поліції. З місця події жінку направили до лікувального закладу.

Оновлено: за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 299 Кримінального кодексу України (Жорстоке поводження з тваринами).

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Києві невідомі підірвали котячий притулок: загинули та постраждали 60 котів.

Читайте також:

Українська

Автор: