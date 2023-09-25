В Україні можливий спалах небезпечної інфекції: що відомо про неї та як вакцинуватися

Медики стурбовані – Україна перебуває під ризиком спалаху кору.
Про це повідомили у МОЗ України.
Зазначається, що востаннє спалах був зафіксований у 2017-2019 роках. Тоді померла 41 людина (з яких 25 – діти). Але спалахи циклічні і повторюються приблизно раз на п’ять років.
Цьогоріч кір виявляли в 11 областях: Тернопільській області – 11 випадків, у Хмельницькій області та м. Києві – по 6, у Львівській області – 5, у Вінницькій, Волинській та Харківській областях – по 3, у Київській та Рівненській областях – по 2, у Закарпатській та Чернігівській області – по 1. Останній випадок зареєстрований днями в столиці – захворіла 13-річна нещеплена дитина. Вона зараз перебуває в лікарні під наглядом спеціалістів. 34 учні однієї з київських гімназій, які контактували з нею, – здорові, симптомів захворювання не мають. За їхнім станом ведеться нагляд. Весь клас переведений на онлайн-навчання до кінця вересня.
У МОЗ зазначають, що ускладнення кору – одна з поширених причин дитячої смертності в світі. Кір небезпечний для всіх невакцинованих, проте нещеплені діти є найбільш вразливими до нього. До того ж через них вірус швидко поширюється і серед дорослих. Хвороба може тривати чотири тижні і довше, мати дуже тяжкий перебіг. Серед її ускладнень – запалення легенів (пневмонія), вушна інфекція (отит), запалення мозку (енцефаліт), інші серйозні ускладнення, а також інвалідність і смерть.
Специфічного лікування кору немає, єдиним можливим способом захиститися є вакцинація. Для захисту від кору потрібні дві дози щеплення. В Україні їх роблять у рік та 6 років. Вакцина надається державою безоплатно. Якщо дитина не отримала першу чи другу дози вакцини за графіком, треба якнайшвидше їх зробити.
Отримати щеплення можна у сімейного лікаря або педіатра, у пунктах щеплень, дитячих точках UNICEF «Спільно». Також в Україні діють 312 мобільних бригад, які виїжджають для проведення щеплень до віддалених районів, організованих колективів та маломобільних осіб. Дізнатися адресу найближчого пункту щеплення або дізнатися контакти регіонального координатора з вакцинації для виклику мобільної бригади можна у контакт-центрі МОЗ за номером 0 800 60 20 19.
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