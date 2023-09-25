Мешканців Дніпра попереджають про небезпечне метеоявище: що відомо

Будь ласка, будьте обережні!

Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології попереджають мешканців Дніпра та області про небезпечне метеоявище: у період з 24 до 30 вересня на території Дніпропетровської області збережеться надзвичайна (V класу) пожежна небезпека

Прогнозується:

25 вересня: Малохмарна погода. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 10-15°С, вдень 24-29°С, по місту вночі 13-15°С, вдень 26-28°С.

26-27 вересня: Малохмарна погода. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°С, вдень 24-29°С.

Будь ласка, у цей період будьте максимально обережні з вогнем, не паліть сміття та сухостій!

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