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Мешканців Дніпра попереджають про небезпечне метеоявище: що відомо

Сьогодні 09:32
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Будь ласка, будьте обережні!

Новости Днепра про Мешканців Дніпра попереджають про небезпечне метеоявище: що відомо

Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології попереджають мешканців Дніпра та області про небезпечне метеоявище: у період з 24 до 30 вересня на території Дніпропетровської області збережеться надзвичайна (V класу) пожежна небезпека

Прогнозується:

25 вересня: Малохмарна погода. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 10-15°С, вдень 24-29°С, по місту вночі 13-15°С, вдень 26-28°С.

26-27 вересня: Малохмарна погода. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°С, вдень 24-29°С.

Будь ласка, у цей період будьте максимально обережні з вогнем, не паліть сміття та сухостій!

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Новости Днепра про Мешканців Дніпра попереджають про небезпечне метеоявище: що відомоУкраїнська

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