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  • У Києві невідомі підірвали котячий притулок: загинули та постраждали 60 котів

У Києві невідомі підірвали котячий притулок: загинули та постраждали 60 котів

Сьогодні 10:52
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На Теремках у Києві невідомі підірвали котячий притулок.

Новости Днепра про У Києві невідомі підірвали котячий притулок: загинули та постраждали 60 котів

Шокуючий випадок трапився сьогодні вночі. Про це повідомляє Telegram-канал “Реальный Киев”. 

За попередніми даними, власниця притулку часто отримувала погрози від невідомих у соцмережах.

Притулок називався “Котобаза”, тут опікувались безхатніми котами та лікували пухнастиків. 

Від вибуху загинули десятки котів.

Всього у приміщенні знаходилось 60 чотирилапих, деяким з них пощастило вижити. 

Багато котів у притулку раніше були врятовані волонтерами з зони бойових дій.

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Новости Днепра про У Києві невідомі підірвали котячий притулок: загинули та постраждали 60 котівУкраїнська

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