У Києві невідомі підірвали котячий притулок: загинули та постраждали 60 котів

Шокуючий випадок трапився сьогодні вночі. Про це повідомляє Telegram-канал “Реальный Киев”.
За попередніми даними, власниця притулку часто отримувала погрози від невідомих у соцмережах.
Притулок називався “Котобаза”, тут опікувались безхатніми котами та лікували пухнастиків.
Від вибуху загинули десятки котів.
Всього у приміщенні знаходилось 60 чотирилапих, деяким з них пощастило вижити.
Багато котів у притулку раніше були врятовані волонтерами з зони бойових дій.
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Козенко Антон
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