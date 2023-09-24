У Києві невідомі підірвали котячий притулок: загинули та постраждали 60 котів

На Теремках у Києві невідомі підірвали котячий притулок.

Шокуючий випадок трапився сьогодні вночі. Про це повідомляє Telegram-канал “Реальный Киев”.

За попередніми даними, власниця притулку часто отримувала погрози від невідомих у соцмережах.

Притулок називався “Котобаза”, тут опікувались безхатніми котами та лікували пухнастиків.

Від вибуху загинули десятки котів.

Всього у приміщенні знаходилось 60 чотирилапих, деяким з них пощастило вижити.

Багато котів у притулку раніше були врятовані волонтерами з зони бойових дій.

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