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На Дніпропетровщині 12-річний хлопчик постраждав через вибух снаряда

Сьогодні 20:02
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Продовжується терор мирних громад Дніпропетровщини. 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині 12-річний хлопчик постраждав через вибух снаряда

Сьогодні у Першотравневській громаді Нікопольського району стався надзвичайний випадок. 

Вибух пролунав на одному з подвір’їв. Від детонації снаряда постраждав 12-річний хлопчик.

За попередньою інформацією, діти принесли додому ворожий снаряд. 

Дитина знаходиться у лікарні, в стані середньої тяжкості.

Не нехтуйте правилами безпеки самі, поясніть їх синам і донькам. Не чіпайте підозрілі предмети! Якщо вам трапиться такий – негайно повідомте ДСНС або поліції, – нагадує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Сьогодні також ворог цілив з важкої артилерії та скидав боєприпаси з БпЛА на Нікопольщину. Постраждав 37-річний чоловік, він буде лікуватися амбулаторно.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині 12-річний хлопчик постраждав через вибух снарядаУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині 12-річний хлопчик постраждав через вибух снарядаРусский

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