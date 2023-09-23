На Дніпропетровщині 12-річний хлопчик постраждав через вибух снаряда

Сьогодні у Першотравневській громаді Нікопольського району стався надзвичайний випадок.
Вибух пролунав на одному з подвір’їв. Від детонації снаряда постраждав 12-річний хлопчик.
За попередньою інформацією, діти принесли додому ворожий снаряд.
Дитина знаходиться у лікарні, в стані середньої тяжкості.
Не нехтуйте правилами безпеки самі, поясніть їх синам і донькам. Не чіпайте підозрілі предмети! Якщо вам трапиться такий – негайно повідомте ДСНС або поліції, – нагадує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Сьогодні також ворог цілив з важкої артилерії та скидав боєприпаси з БпЛА на Нікопольщину. Постраждав 37-річний чоловік, він буде лікуватися амбулаторно.
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Козенко Антон
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