На Дніпропетровщині 12-річний хлопчик постраждав через вибух снаряда

Продовжується терор мирних громад Дніпропетровщини.

Сьогодні у Першотравневській громаді Нікопольського району стався надзвичайний випадок.

Вибух пролунав на одному з подвір’їв. Від детонації снаряда постраждав 12-річний хлопчик.

За попередньою інформацією, діти принесли додому ворожий снаряд.

Дитина знаходиться у лікарні, в стані середньої тяжкості.

Не нехтуйте правилами безпеки самі, поясніть їх синам і донькам. Не чіпайте підозрілі предмети! Якщо вам трапиться такий – негайно повідомте ДСНС або поліції, – нагадує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Сьогодні також ворог цілив з важкої артилерії та скидав боєприпаси з БпЛА на Нікопольщину. Постраждав 37-річний чоловік, він буде лікуватися амбулаторно.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: