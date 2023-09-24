На Дніпропетровщині з палаючої квартири врятували чоловіка

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Надзвичайна ситуація трапилась на вул. Будівельна міста Павлоград.
На місці з’ясувалося, що горить балкон на першому поверсі п’ятиповерхового будинку.
Пожежники врятували чоловіка 1938 року народження, з попереднім діагнозом опіки обличчя II ступеню.
Від госпіталізації постраждалий відмовився. Пожежу загасили за пів години, вогнем знищено майно та пошкоджено оздоблення балкона.
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