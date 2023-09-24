Вночі ворог атакував Нікопольщину: 25-річний чоловік у важкому стані

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“Декілька артобстрілів й скидання боєприпасів з БПЛА. Вночі ворог тероризував Нікопольщину за своєю злочинною схемою. В районному центрі постраждав 25-річний чоловік. Він з осколковими пораненнями госпіталізований до лікарні. Стан важкий”, – зазначив він.
У Червоногорівській громаді від артобстрілу постраждали 4 будинки, авто та лінії електропередач.
Мирівська та Покровська громада також були під ворожими обстрілами, наслідки уточнюються.
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