У Міненерго розповіли, чи планується підвищення тарифів на електроенергію найближчим часом

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Уряд не планує підвищувати тарифи на електроенергію для побутових споживачів у осінньо-зимовий період.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Він нагадав, що до кінця грудня діє положення про покладання спецобов’язків на ринку електроенергії. Документ зобов’язує забезпечувати побутових споживачів доступною електроенергією.

І ми будемо продовжувати дію положення до кінця опалювального сезону. Тож питання підвищення тарифів навіть не обговорюється, – сказав Галущенко.

Також міністр наголосив, що енергосистема України повністю готова до проходження осінньо-зимового періоду з погляду забезпечення ресурсами, підготовленості генерації і системи передачі.

Єдиний фактор, який може вплинути на відключення електропостачання, – це атаки ворога. Ми робимо все, щоб такі відключення, якщо вони будуть наслідком атак, були короткостроковими. Для цього вже напрацьовано величезну кількість рішень, які ми випробували і минулої зими, і зараз ми їх модифікували для того, щоб максимально забезпечити споживачів електроенергією, – сказав він.

Зазначимо, з 1 червня 2023 року населення сплачує за електроенергію 2,64 грн за кіловат-годину.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи зміняться тарифи на газ, тепло та гарячу воду для мешканців Дніпра в зимово-осінній період.

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