Подія сталася вчора, 14 травня, близько 13:00. Мама з дитиною йшли додому, коли собака напала на хлопчика та схопила його зубами за шию. Тварина була з господарем та на повідку, але без намордника.
Про це розповіла мама постраждалої дитини. Після зауважень жінки, що собака має бути в наморднику, господар втік.
За словами речниці Дніпровського районного управління поліції Аліни Стадник, правоохоронці шукають господаря собаки. Йому загрожує адміністративна відповідальність.
“Подія зафіксована, правоохоронці встановлюють чоловіка, йому загрожує адміністративна відповідальність”, – зазначила Аліна Стадник.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі Chevrolet наїхав на пішохода на переході: поліція розшукує свідків.
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