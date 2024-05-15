Схопила за шию: у Дніпрі собака напала на дитину

У Дніпрі собака накинулася на дитину та схопила її зубами за шию.

Подія сталася вчора, 14 травня, близько 13:00. Мама з дитиною йшли додому, коли собака напала на хлопчика та схопила його зубами за шию. Тварина була з господарем та на повідку, але без намордника.

Про це розповіла мама постраждалої дитини. Після зауважень жінки, що собака має бути в наморднику, господар втік.

За словами речниці Дніпровського районного управління поліції Аліни Стадник, правоохоронці шукають господаря собаки. Йому загрожує адміністративна відповідальність.

“Подія зафіксована, правоохоронці встановлюють чоловіка, йому загрожує адміністративна відповідальність”, – зазначила Аліна Стадник.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі Chevrolet наїхав на пішохода на переході: поліція розшукує свідків.

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