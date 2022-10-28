В Днепре на переходе ВАЗ сбил девушку с ребенком

Сегодня, 28 октября, на проспекте Гагарина произошла авария.

Там автомобиль ВАЗ сбил девушку с ребенком.

Об этом сообщает «Информатор».

По предварительным данным, девушка со своим маленьким братом переходили через дорогу на «зеленый». ВАЗ также поворачивал на «зеленый», но должен был уступить пешеходам.

Полицейские, находившиеся неподалеку от места ДТП, отвезли пострадавших в больницу. В каком они состоянии сейчас – неизвестно.

Все детали ДТП будут устанавливать правоохранители.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на проспекте Поля иномарка сбила мужчину.

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