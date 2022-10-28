У Дніпрі на переході ВАЗ збив дівчину з дитиною

Сьогодні, 28 жовтня, на проспекті Гагаріна сталася аварія.

Там автомобіль ВАЗ збив дівчину з дитиною.

Про це повідомляє “Інформатор”.

За попередніми даними, дівчина зі своїм маленьким братом переходили через дорогу на “зелений”. ВАЗ також повертав на “зелений”, але мав надати перевагу пішоходам.

Поліцейські, які були неподалік від місця ДТП, відвезли потерпілих у лікарню. У якому вони стані зараз – невідомо.

Усі деталі ДТП будуть встановлювати правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на проспекті Поля іномарка збила чоловіка.

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