В Днепре на Надежды Алексеенко из авто похитили броник и берцы: комментарий полиции

Злоумышленников разыскивают.

Ночью 7 августа на улице Надежды Алексеенко (ранее — Чичерина) неизвестные разбили стекло в машине и похитили из нее броник и берцы.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Мы обратились за комментарием в полицию.

Журналисту dnepr.info подтвердили эту информацию. И сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают причастных лиц.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на набережной мужчина с пистолетом «цеплялся» к подростку: что известно.

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