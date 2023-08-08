В Днепре на Надежды Алексеенко из авто похитили броник и берцы: комментарий полиции

Ночью 7 августа на улице Надежды Алексеенко (ранее — Чичерина) неизвестные разбили стекло в машине и похитили из нее броник и берцы.
Об этом сообщили местные Telegram-каналы.
Мы обратились за комментарием в полицию.
Журналисту dnepr.info подтвердили эту информацию. И сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители устанавливают причастных лиц.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на набережной мужчина с пистолетом «цеплялся» к подростку: что известно.
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