В Днепре жители двух больших проспектов и жилмассива остались без воды: когда она снова появится

Об этом сообщили в КП ”Днепрводоканал”.
Так, в связи с проведением аварийных работ прекращено водоснабжение:
Обновлено: также прекращено водоснабжение:
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.
Держите дома на всякий случай запас питьевой и технической воды!
Напомним, ранее мы писали, что сегодня в Днепре снова будут выключать свет на 10 часов: все адреса.
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