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  • В Днепре жители двух больших проспектов и жилмассива остались без воды: когда она снова появится

В Днепре жители двух больших проспектов и жилмассива остались без воды: когда она снова появится

Сегодня 15:07
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Сегодня в Днепре многие жители остались без воды.

Новости Днепра про В Днепре жители двух больших проспектов и жилмассива остались без воды: когда она снова появится

Об этом сообщили в КП ”Днепрводоканал”.

Так, в связи с проведением аварийных работ прекращено водоснабжение:

  • ж/м Тополь-3,
  • пер. Галицкий,
  • ул. Галицкая,
  • ул. Возрождения,
  • ул. Зерновая,
  • ул. Украинских воинов,
  • ул. Д. Нечая, 13-21,
  • ул. Канатная,
  • ул. Кавалерийская,
  • ул. Ульянова,
  • ул. Херсонская,
  • просп. Л. Украинки,
  • ул. Староказацкая,
  • просп. О. Поля,
  • ул. Аэропорт, 14,
  • ул. Донецкое шоссе, 1-15,
  • ул. Беляева,
  • ул. Высоцкого,
  • пер. Земледельческий, 16,
  • ул. Запорожское шоссе, 60.

Обновлено: также прекращено водоснабжение:

  • пер. Любарского, 4, 4а, 4б,
  • просп. С Нигояна,
  • ул. Леваневского,
  • пер. Аптекарский,
  • пер. Жоржинский,
  • пер. Ключевой.

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

Держите дома на всякий случай запас питьевой и технической воды!

Напомним, ранее мы писали, что сегодня в Днепре снова будут выключать свет на 10 часов: все адреса.

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