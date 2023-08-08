В Днепре жители двух больших проспектов и жилмассива остались без воды: когда она снова появится

Сегодня в Днепре многие жители остались без воды.

Об этом сообщили в КП ”Днепрводоканал”.

Так, в связи с проведением аварийных работ прекращено водоснабжение:

ж/м Тополь-3,

пер. Галицкий,

ул. Галицкая,

ул. Возрождения,

ул. Зерновая,

ул. Украинских воинов,

ул. Д. Нечая, 13-21,

ул. Канатная,

ул. Кавалерийская,

ул. Ульянова,

ул. Херсонская,

просп. Л. Украинки,

ул. Староказацкая,

просп. О. Поля,

ул. Аэропорт, 14,

ул. Донецкое шоссе, 1-15,

ул. Беляева,

ул. Высоцкого,

пер. Земледельческий, 16,

ул. Запорожское шоссе, 60.

Обновлено: также прекращено водоснабжение:

пер. Любарского, 4, 4а, 4б,

просп. С Нигояна,

ул. Леваневского,

пер. Аптекарский,

пер. Жоржинский,

пер. Ключевой.

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

Держите дома на всякий случай запас питьевой и технической воды!

Напомним, ранее мы писали, что сегодня в Днепре снова будут выключать свет на 10 часов: все адреса.

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