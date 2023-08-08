В Днепре на набережной мужчина с пистолетом «цеплялся» к подростку: что известно

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Отмечается, что мужчина подошел к подростку, а затем, угрожая пистолетом, завладел его телефоном. С места преступления мужчина убежал.
Парень обратился в полицию. 7 августа правоохранители нашли и задержали 27-летнего подозреваемого. Похищенный у несовершеннолетнего телефона полицейские изъяли. Как выяснилось, у мужчины уже были проблемы с законом.
Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст.187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Следствие продолжается.
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