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  • У Дніпрі на Надії Алексєєнко з авто викрали бронік та берці: коментар поліції

У Дніпрі на Надії Алексєєнко з авто викрали бронік та берці: коментар поліції

Сьогодні 16:11
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Зловмисників розшукують.

Новости Днепра про У Дніпрі на Надії Алексєєнко з авто викрали бронік та берці: коментар поліції

Уночі 7 серпня на вулиці Надії Алексєєнко (раніше – Чичеріна) невідомі розбили скло в автівці та викрали з неї бронік та берці. 

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Журналісту dnepr.info підтвердили цю інформацію. Та повідомили, що за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють причетних осіб.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на набережній чоловік з пістолетом “чіплявся” до підлітка: що відомо. 

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Новости Днепра про У Дніпрі на Надії Алексєєнко з авто викрали бронік та берці: коментар поліціїУкраїнська

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