В Днепре на дереве нашли повешенной 17-летнюю девушку: что говорят в полиции

Там в воскресенье, 6 августа, на территории частного домовладения на дереве нашли повешенной 17-летнюю девушку.
Об этом сообщили местные Telegram-каналы.
Отмечается, что девушка покончила с собой, повесившись на тросе на ветке дерева.
Мы обратились за комментарием в полицию.
Журналисту dnepr.info сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 с дополнительной отметкой «самоубийство». Все обстоятельства выясняются.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на ж/м Тополь-3 нашли в кустах тело мужчины: комментарий полиции.
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