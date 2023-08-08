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  • В Днепре на дереве нашли повешенной 17-летнюю девушку: что говорят в полиции

В Днепре на дереве нашли повешенной 17-летнюю девушку: что говорят в полиции

Сегодня 14:20
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Ужасный инцидент произошел на улице Январской.
Новости Днепра про В Днепре на дереве нашли повешенной 17-летнюю девушку: что говорят в полиции

Фото условное.

Там в воскресенье, 6 августа, на территории частного домовладения на дереве нашли повешенной 17-летнюю девушку.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Отмечается, что девушка покончила с собой, повесившись на тросе на ветке дерева.

Мы обратились за комментарием в полицию.

Журналисту dnepr.info сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 с дополнительной отметкой «самоубийство». Все обстоятельства выясняются.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на ж/м Тополь-3 нашли в кустах тело мужчины: комментарий полиции.

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