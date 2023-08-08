Священник из Кривого Рога перевозил «паломников-уклонистов» за границу

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
31-летний священник из Кривого Рога во время войны переехал на Львовщину, однако кроме богослужений, он помогал людям, которые хотели уехать за границу, но не могли, поскольку являются военнообязанными.
Для того чтобы переправить «уклонистов» за границу, священник снабжал их документами, которые позволяли законно выехать за пределы страны под предлогом перевозки гуманитарки для прихожан.
Своих «клиентов» священник выдавал за дьяконов религиозной общины, которые должны уехать за границу, чтобы договориться с религиозными благотворительными организациями, оказывающими гуманитарную помощь.
Однако назад они не возвращались и никакой гуманитарки не привозили.
На днях пограничники на Львовщине поймали очередных фейковых дьяконов, пытавшихся пересечь границу на одном из пунктов пропуска.
Полицейские сообщили священнику о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 332 – незаконная переправка лиц через государственную границу Украины. Теперь подозреваемый может сесть на 7 лет в тюрьму и его могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
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