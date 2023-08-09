В Днепре на Философской двое мужчин похитили из авто магнитолу: комментарий полиции

Это заметил неравнодушный горожанин, он сразу позвонил в полицию.
На место прибыли патрульные. Мужчина предоставил правоохранителям приметы вероятных злоумышленников и указал направление их движения.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
Полицейские сразу же начали искать злоумышленников и вскоре заметили их. Один из них держал в руках автомобильную магнитолу, замотанную в полотенце, и нож.
Правоохранители приказали гражданам остановиться и положить вещи на землю. После этого их задержали.
На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу и доставили граждан в отделение полиции. Продолжается следствие.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Надежды Алексеенко из авто похитили броник и берцы: комментарий полиции.
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Александра Лучка
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