Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі на Філософській двоє чоловіків викрали із авто магнітолу: коментар поліції

У Дніпрі на Філософській двоє чоловіків викрали із авто магнітолу: коментар поліції

Сьогодні 10:39
просмотров

Учора, 8 серпня, на вулиці Філософській двоє чоловіків розбили скло в припаркованній автівці "ЗАЗ Славута" та викрали звідти магнітолу.

Новости Днепра про У Дніпрі на Філософській двоє чоловіків викрали із авто магнітолу: коментар поліції

Це помітив небайдужий містянин, він відразу зателефонував у поліцію.

На місце прибули патрульні. Чоловік надав правоохоронцям прикмети ймовірних зловмисників та вказав напрямок їхнього руху.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції.

Поліцейські відразу почали шукати зловмисників та скоро помітили їх. Один із них тримав у руках автомобільну магнітолу, замотану у рушник, та ніж.

Правоохоронці наказали громадянам зупинитися і покласти вказані речі на землю. Після цього їх затримали.

На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу та доставили громадян до відділку поліції. Триває слідство.

Новости Днепра про У Дніпрі на Філософській двоє чоловіків викрали із авто магнітолу: коментар поліції

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Надії Алексєєнко з авто викрали бронік та берці: коментар поліції.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на Філософській двоє чоловіків викрали із авто магнітолу: коментар поліціїУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

На Дніпропетровщині заборонять ловити раків: коли та чому
Новини Дніпра
Сьогодні 10:00
На Дніпропетровщині заборонять ловити раків: коли та чому

Важлива інформація!

У Дніпрі замінували понад 150 дитсадків та 58 торговельних центрів: що відомо
Новини Дніпра
Сьогодні 09:00
У Дніпрі замінували понад 150 дитсадків та 58 торговельних центрів: що відомо

"Мінери" знову активізувалися...

Мешканці деяких вулиць Дніпра сьогодні залишаться без світла: чому та адреси
Новини Дніпра
Сьогодні 07:20
Мешканці деяких вулиць Дніпра сьогодні залишаться без світла: чому та адреси

Ще є час підзарядити телефон!

Поліція Дніпра розшукує безвісти зниклого 14-річного хлопця: потрібна допомога
Новини Дніпра
Сьогодні 06:45
Поліція Дніпра розшукує безвісти зниклого 14-річного хлопця: потрібна допомога

Придивіться до фото!

Наверх