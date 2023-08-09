У Дніпрі на Філософській двоє чоловіків викрали із авто магнітолу: коментар поліції

Учора, 8 серпня, на вулиці Філософській двоє чоловіків розбили скло в припаркованній автівці "ЗАЗ Славута" та викрали звідти магнітолу.

Це помітив небайдужий містянин, він відразу зателефонував у поліцію.

На місце прибули патрульні. Чоловік надав правоохоронцям прикмети ймовірних зловмисників та вказав напрямок їхнього руху.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції.

Поліцейські відразу почали шукати зловмисників та скоро помітили їх. Один із них тримав у руках автомобільну магнітолу, замотану у рушник, та ніж.

Правоохоронці наказали громадянам зупинитися і покласти вказані речі на землю. Після цього їх затримали.

На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу та доставили громадян до відділку поліції. Триває слідство.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Надії Алексєєнко з авто викрали бронік та берці: коментар поліції.

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