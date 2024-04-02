В Днепре мотоцикл, который разыскивает Интерпол, попал в ДТП: что известно

30 марта в полицию поступил вызов о ДТП с участием мотоциклиста в Чечеловском районе.
Патрульные выехали на место. Во время оформления аварии инспекторы проверили идентификатор двухколесного по базам данных МВД. Выяснилось, что транспортное средство находится в розыске Интерполом как похищенное.
Об этом сообщили в патрульной полиции.
Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу. Далее делом занимается следователь.
Напомним, ранее мы писали, что по улицам Днепра носился мотоцикл, который разыскивает Интерпол.
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