У Дніпрі мотоцикл, який розшукує Інтерпол, втрапив в ДТП: що відомо

30 березня до поліції надійшов виклик про ДТП за участю мотоцикліста у Чечелівському районі.
Патрульні виїхали на місце. Під час оформлення аварії інспектори перевірили ідентифікатор двоколісного за базами даних МВС. З’ясувалось, що транспортний засіб перебуває у розшуку Інтерполом як викрадений.
Про це повідомили у патрульній поліції.
Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Далі справою займається слідчий.
Нагадаємо, раніше ми писали, що вулицями Дніпра гасав мотоцикл, який розшукує Інтерпол.
Читайте також:
Автор:
Попередньо, травмувалась пасажирка автобуса.
Потрібна ваша допомога!
Перевірте свою адресу!
Кривий Ріг атакували ракетою.