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У Дніпрі мотоцикл, який розшукує Інтерпол, втрапив в ДТП: що відомо

Сьогодні 10:00
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Транспортний засіб перебуває у розшуку як викрадений.

Новости Днепра про У Дніпрі мотоцикл, який розшукує Інтерпол, втрапив в ДТП: що відомо

30 березня до поліції надійшов виклик про ДТП за участю мотоцикліста у Чечелівському районі.

Патрульні виїхали на місце. Під час оформлення аварії інспектори перевірили ідентифікатор двоколісного за базами даних МВС. З’ясувалось, що транспортний засіб перебуває у розшуку Інтерполом як викрадений.

Про це повідомили у патрульній поліції.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Далі справою займається слідчий.

Нагадаємо, раніше ми писали, що вулицями Дніпра гасав мотоцикл, який розшукує Інтерпол.

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Новости Днепра про У Дніпрі мотоцикл, який розшукує Інтерпол, втрапив в ДТП: що відомоУкраїнська

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