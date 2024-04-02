На Днепропетровщине разыскивают без вести пропавшего 67-летнего мужчину: приметы

Нужна ваша помощь!

В Никополе правоохранители разыскивают 67-летнего Григория Гаврилюка.

Известно, что вчера в полицию с заявлением о розыске обратилась женщина. Она сообщила, что с 25 марта ее родственник, который живет в с. Каменское Никопольского района, не выходит на связь и о его местонахождении ничего не известно.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

Приметы: на вид 65-70 лет, рост 180 см, волосы седые короткие с залысинами, седые усы.

Если вы видели этого мужчину или вам известно, где он может быть, сообщите об этом по номерам: 102, 099 490 26 39, 095 075 07 90.

Важна любая информация!

Обновлено: розыск прекращен!

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