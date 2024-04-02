До 17:00: где сегодня в Днепре прекратят подачу электроэнергии (АДРЕСА)

Проверьте свой адрес!

Сегодня, 2 апреля, в Днепре будут выключать свет в некоторых домах.

Это связано с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, примерно с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Василия Слипака: 26, 28, 30;

ул. Матросская: 20-26 (четные);

ул. Молодежная: 3, 5-8, 10;

ул. Данилы Нечая: 17, 21, 23, 25;

Важно: на сегодня отменены отключения по следующим адресам:

ул. Братьев Воробьев (Дмитрия Кедрина): 57-А, 59, 66;

ул. Криворожская: 2, 10;

ул. Макарова: 2, 8, 10;

пер. Станкостроительный: 3, 6-Л.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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