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До 17:00: где сегодня в Днепре прекратят подачу электроэнергии (АДРЕСА)

Сегодня 07:00
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Проверьте свой адрес!

Новости Днепра про До 17:00: где сегодня в Днепре прекратят подачу электроэнергии (АДРЕСА)

Сегодня, 2 апреля, в Днепре будут выключать свет в некоторых домах.

Это связано с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, примерно с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Василия Слипака: 26, 28, 30;
  • ул. Матросская: 20-26 (четные);
  • ул. Молодежная: 3, 5-8, 10;
  • ул. Данилы Нечая: 17, 21, 23, 25;

Важно: на сегодня отменены отключения по следующим адресам:

  • ул. Братьев Воробьев (Дмитрия Кедрина): 57-А, 59, 66;
  • ул. Криворожская: 2, 10;
  • ул. Макарова: 2, 8, 10;
  • пер. Станкостроительный: 3, 6-Л.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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Новости Днепра про До 17:00: где сегодня в Днепре прекратят подачу электроэнергии (АДРЕСА)Українська Новости Днепра про До 17:00: где сегодня в Днепре прекратят подачу электроэнергии (АДРЕСА)Русский

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