До 17:00: где сегодня в Днепре прекратят подачу электроэнергии (АДРЕСА)

Сегодня, 2 апреля, в Днепре будут выключать свет в некоторых домах.
Это связано с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, примерно с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
Важно: на сегодня отменены отключения по следующим адресам:
Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
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