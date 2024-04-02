Силы ПВО ночью уничтожили в Днепре и области 9 шахедов: из-за падения обломков возникло два возгорания

Силы ПВО уничтожили над областью 9 шахедов — в Днепре и Днепровском, Никопольском, Павлоградском, Синельниковском, Каменском районах.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
По его словам, из-за падения обломков в областном центре возникло два возгорания, которые оперативно потушили. Повреждены двухэтажное здание и пожарная часть. Никто не пострадал.
Также, по уточненной информации, из-за вечерней атаки на Кривой Рог выбиты окна в трех девятиэтажках. Повреждено авто. Зацепило высоковольтную линию электропередач. Пострадавшей женщине оказали необходимую медицинскую помощь. Она будет лечиться дома.
Уже утром российская армия несколько раз ударила по Никопольщине — артиллерией и дронами-камикадзе. Поцелила по райцентру и Червоногригорьевской громаде. Последствия выясняются.
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