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В Днепре были слышны взрывы: что известно

Сегодня 22:48
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Сегодня, 25 января, около 22:30 в Днепре были слышны взрывы.

Новости Днепра про В Днепре были слышны взрывы: что известно

Буквально за несколько минут до этого Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета, предупредил о ракетной опасности.

Угроза ракетного удара, – написал он.

А также призвал администраторов разных ТГ-каналов не сообщать, в каком районе области работает ПВО.

Уважаемые администраторы телеграмм-каналов, настойчиво прошу некоторых из вас воздержаться от сообщений о том, в каком районе области работает ПВО. Не помогайте врагу. Дождитесь официальной информации. Остаемся в безопасных местах до конца тревоги. Угроза не миновала, – написал Николай Лукашук.

Поэтому, пожалуйста, берегите себя! Ждем официальную информацию!

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