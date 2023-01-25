У Дніпрі було чути вибухи: що відомо

Буквально за декілька хвилин до цього Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради, попередив про ракетну небезпеку.
Загроза ракетного удару, – написав він.
А також закликав адміністраторів різних ТГ-каналів не повідомляти, в якому районі області працює ППО.
Шановні адміністратори телеграм-каналів, наполегливо прошу декого з вас утриматися від повідомлень про те, в якому районі області працює ППО. Не допомагайте ворогу. Дочекайтеся офіційної інформації. Залишаємось в безпечних місцях до кінця тривоги. Загроза не минула, – написав Микола Лукашук.
Тому, будь ласка, бережіть себе! Чекаємо офіційну інформацію!
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