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У Дніпрі було чути вибухи: що відомо

Сьогодні 22:48
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Сьогодні, 25 січня, близько 22:30 у Дніпрі було чути вибухи.

Новости Днепра про У Дніпрі було чути вибухи: що відомо

Буквально за декілька хвилин до цього Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради, попередив про ракетну небезпеку.

Загроза ракетного удару, – написав він.

А також закликав адміністраторів різних ТГ-каналів не повідомляти, в якому районі області працює ППО.

Шановні адміністратори телеграм-каналів, наполегливо прошу декого з вас утриматися від повідомлень про те, в якому районі області працює ППО. Не допомагайте ворогу. Дочекайтеся офіційної інформації. Залишаємось в безпечних місцях до кінця тривоги. Загроза не минула, – написав Микола Лукашук.

Тому, будь ласка, бережіть себе! Чекаємо офіційну інформацію!

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