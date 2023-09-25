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В Днепре будет ясно и солнечно: прогноз погоды на 25 сентября

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Новости Днепра про В Днепре будет ясно и солнечно: прогноз погоды на 25 сентября

Согласно прогнозам синоптиков, ясная погода в Днепре будет наблюдаться в течение всего дня. Без осадков! Утром температура воздуха +15°. До обеда столбики термометра будут показывать до +26°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 25 сентября: 

  • Если день дождливый, то зима будет затяжной.
  • Если бурьян вырос высоким, то зимой будет много снега.
  • Много желудей на дубе — к мягкой зиме и урожайному лету.
  • Прогремел гром — к теплой и ясной осени.
  • Если деревья уже стоят без листьев, то зима в этом году рано наступит.
  • Солнечный день — к ясной погоде в ближайшую неделю.

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