В Днепре будет ясно и солнечно: прогноз погоды на 25 сентября

Согласно прогнозам синоптиков, ясная погода в Днепре будет наблюдаться в течение всего дня. Без осадков! Утром температура воздуха +15°. До обеда столбики термометра будут показывать до +26°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 25 сентября:
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