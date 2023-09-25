В Днепре будет ясно и солнечно: прогноз погоды на 25 сентября

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Согласно прогнозам синоптиков, ясная погода в Днепре будет наблюдаться в течение всего дня. Без осадков! Утром температура воздуха +15°. До обеда столбики термометра будут показывать до +26°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 25 сентября:

Если день дождливый, то зима будет затяжной.

Если бурьян вырос высоким, то зимой будет много снега.

Много желудей на дубе — к мягкой зиме и урожайному лету.

Прогремел гром — к теплой и ясной осени.

Если деревья уже стоят без листьев, то зима в этом году рано наступит.

Солнечный день — к ясной погоде в ближайшую неделю.

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