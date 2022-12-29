В Днепре будет облачно целый день: прогноз погоды на 29 декабря

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет скрыто за облаками. Без осадков! Утром температура воздуха -3°. До обеда столбики термометра будут показывать до +4°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 29 декабря:
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