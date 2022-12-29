В Днепре будет облачно целый день: прогноз погоды на 29 декабря

Карьер на Красном Камне в Днепре – один из «неофициальных» пляжей города в летнее время. Неофициальных, потому что дно тут не чистят, состояние воды не проверяют и купаться в нем категорически запрещено. Но в летнюю жару это мало кого останавливает.…

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