Итальянцев призвали на час выключать свет, «чтобы понять, что переживают украинцы»

Об этом пишет Reuters.
Чтобы понять, что переживают украинцы, я прошу всех итальянцев выключить все источники энергии на один час в день, — сказала Мелони.
Премьер также выразила уважение украинцам, «которые защищают свою свободу и любовь к своей стране». Она пообещала продолжать поставлять оружие Украине, несмотря на споры по этому вопросу в ее руководящей коалиции и, как отмечает Reuters, разделенное общественное мнение.
Напомним, ранее мы писали, что в Кракове будут выключать свет в знак солидарности с Украиной.
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