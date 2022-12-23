Итальянцев призвали на час выключать свет, «чтобы понять, что переживают украинцы»

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони призвала итальянцев выключать газ и электричество на час в день в знак солидарности с Украиной.

Об этом пишет Reuters.

Чтобы понять, что переживают украинцы, я прошу всех итальянцев выключить все источники энергии на один час в день, — сказала Мелони.

Премьер также выразила уважение украинцам, «которые защищают свою свободу и любовь к своей стране». Она пообещала продолжать поставлять оружие Украине, несмотря на споры по этому вопросу в ее руководящей коалиции и, как отмечает Reuters, разделенное общественное мнение.

Напомним, ранее мы писали, что в Кракове будут выключать свет в знак солидарности с Украиной.

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