Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Итальянцев призвали на час выключать свет, «чтобы понять, что переживают украинцы»

Итальянцев призвали на час выключать свет, «чтобы понять, что переживают украинцы»

Сегодня 15:28
просмотров

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони призвала итальянцев выключать газ и электричество на час в день в знак солидарности с Украиной.

Новости Днепра про Итальянцев призвали на час выключать свет, «чтобы понять, что переживают украинцы»

Об этом пишет Reuters.

Чтобы понять, что переживают украинцы, я прошу всех итальянцев выключить все источники энергии на один час в день, — сказала Мелони.

Премьер также выразила уважение украинцам, «которые защищают свою свободу и любовь к своей стране». Она пообещала продолжать поставлять оружие Украине, несмотря на споры по этому вопросу в ее руководящей коалиции и, как отмечает Reuters, разделенное общественное мнение.

Напомним, ранее мы писали, что в Кракове будут выключать свет в знак солидарности с Украиной.

Читайте также:

Новости Днепра про Итальянцев призвали на час выключать свет, «чтобы понять, что переживают украинцы»Українська Новости Днепра про Итальянцев призвали на час выключать свет, «чтобы понять, что переживают украинцы»Русский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В центре Парижа 69-летний мужчина застрелил двух человек, есть и раненые
    Новости мира
    Сегодня 14:25
    В центре Парижа 69-летний мужчина застрелил двух человек, есть и раненые

    Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

    В Днепре и области сегодня действуют стабилизационные отключения: где посмотреть графики
    Новости Днепра
    Сегодня 10:09
    В Днепре и области сегодня действуют стабилизационные отключения: где посмотреть графики

    Сегодня, 23 декабря, в Днепре и области действуют стабилизационные отключения.

    В Днепре в общежитии аграрного университета 5 дней нет света: комментарии студентов и администрации
    Новости Днепра
    21.12.2022 14:10
    В Днепре в общежитии аграрного университета 5 дней нет света: комментарии студентов и администрации

    В общежитии №2 аграрного университета пятый день нет света.

    В Днепре заработали новые графики отключений
    Новости Днепра
    21.12.2022 12:07
    В Днепре заработали новые графики отключений

    В Днепре вернули плановые отключения.

    Последние новости

    Доходные дома и коммуналки: 7 старинных зданий Днепра, которых больше не существует (ФОТО)
    Доходные дома и коммуналки: 7 старинных зданий Днепра, которых больше не существует (ФОТО)

    В Днепре строится много новых зданий, реконструируются старинные дома, но есть часть строений, которые дошли до наших дней, но сегодня находятся в очень плохом состоянии. От них осталась только «коробка» здания либо один фасад, без крыши и перекрытий. Журналисты dnepr.info…

    Сегодня 15:08
    просмотров
    В Кривом Роге посадили фейкового минера
    В Кривом Роге посадили фейкового минера

    Криворожанину, заминировавшему дом, объявили приговор.

    Сегодня 14:38
    0
    просмотров
    В центре Парижа 69-летний мужчина застрелил двух человек, есть и раненые
    В центре Парижа 69-летний мужчина застрелил двух человек, есть и раненые

    Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

    Сегодня 14:25
    2
    просмотров
    Две улицы Днепра вычеркнут из топонимического наследия города
    Две улицы Днепра вычеркнут из топонимического наследия города

    В Днепре могут быть переименованы еще две улицы.

    Сегодня 14:01
    просмотров
    Спрятал тело в яму: в Днепре 44-летний мужчина убил своего знакомого
    Спрятал тело в яму: в Днепре 44-летний мужчина убил своего знакомого

    На днях в Днепре 44-летний мужчина убил своего 41-летнего знакомого, а тело, чтобы скрыть следы преступления, сбросил в яму.

    Сегодня 13:58
    0
    просмотров
    На Днепропетровщине задержали мужчину, который хотел продать гранатомет
    На Днепропетровщине задержали мужчину, который хотел продать гранатомет

    Житель Новомосковска на Днепропетровщине торговал оружием.

    Сегодня 13:23
    просмотров
    С двумя диванами и джакузи: сколько стоит снять квартиру на Новый год в Днепре (ФОТО)
    С двумя диванами и джакузи: сколько стоит снять квартиру на Новый год в Днепре (ФОТО)

    Чтобы отметить Новый год в компании с друзьями жители Днепра пользуются арендованными квартирами. Это гораздо выгоднее и экономнее, чем идти в ресторан, или если встретиться дома у кого-то одного не позволяют обстоятельства. Журналисты dnepr.info узнали, во сколько обойдется арендовать квартиру…

    Сегодня 12:59
    0
    просмотров
    Вышел из дома и пропал: в Кривом Роге разыскивают 80-летнего мужчину
    Вышел из дома и пропал: в Кривом Роге разыскивают 80-летнего мужчину

    Полиция Кривого Рога разыскивает пропавшего без вести 80-летнего Александра Моторного.

    Сегодня 12:54
    0
    просмотров
    Мэр Днепра объяснил, почему жители домов вблизи Южмаша были более 5 суток без света
    Мэр Днепра объяснил, почему жители домов вблизи Южмаша были более 5 суток без света

    Мэр Днепра рассказал, почему жители домов в районе Южмаша так долго были без света.

    Сегодня 12:19
    1
    просмотров
    Новая почта, Укрпочта и Justin: как в Днепре на новогодние праздники будут работать почтовые компании
    Новая почта, Укрпочта и Justin: как в Днепре на новогодние праздники будут работать почтовые компании

    Если вы хотите отправить подарок на праздники близким людям по почте, рассказываем, как будут работать популярные почтовые компании в Днепре на Рождество и Новый год.

    Сегодня 11:49
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх