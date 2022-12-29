У Дніпрі цілий день буде хмарно: прогноз погоди на 29 грудня

Парасолька сьогодні не знадобиться!

Згідно з прогнозами синоптиків, з ранку і до самого вечора небо у Дніпрі буде приховане за хмарами. Без опадів! Вранці температура повітря -3°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +4°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 29 грудня:

Якщо мовчать кімнатні птахи — до хуртовини.

Повітря над лісом посиніло — до тепла.

Агєєв день показує погоду на квітень.

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