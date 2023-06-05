В Днепре 5-9 июня будут выключать свет на 9 часов: адреса

9 июня с 08:00 до 17:00:

8 июня с 08:00 до 17:00:

7 июня с 08:00 до 17:00:

6 июня с 08:00 до 17:00:

Так, 5 июня света не будет по адресам:

Об этом сообщили в Telegram-канале «ЦЭКа».

В Днепре с 5 по 9 июня будут выключать свет на 9 часов.

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