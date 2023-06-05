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В Днепре 5-9 июня будут выключать свет на 9 часов: адреса

Сегодня 11:51
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Новости Днепра про В Днепре 5-9 июня будут выключать свет на 9 часов: адреса

В Днепре с 5 по 9 июня будут выключать свет на 9 часов.

Это касается абонентов Центральной энергетической компании.

Причина – проведение плановых ремонтных работ.

Об этом сообщили в Telegram-канале «ЦЭКа».

Так, 5 июня света не будет по адресам:

  • ул. Энергетическая: 14Г (с 08:00 до 16:00);
  • ул. Макарова: 29, 29А, 31, 33, 35, 35А, 37, 37А (с 08:00 до 17:00);
  • ул. Титова: 23 (с 08:00 до 17:00).

6 июня с 08:00 до 17:00:

  • ул. Новокрымская: 8;
  • ул. Макарова: 10, 10А, 12, 12А, 14, 14А, 16.

7 июня с 08:00 до 17:00:

  • ул. Призаводская: 2, 1, 1А, 2, 3, 3А;
  • ул. Макарова: 18, 20А, 22;
  • ул. Холодноярская: 13;
  • ул. Строителей: 35;
  • ул. Энергетическая: 14А, 15, 18;
  • ул. Макарова: 10, 10А, 12, 12А, 14, 14А, 16, 29, 29А, 31, 31А, 33, 35, 35А, 37, 37А;
  • пер. Энергетический: 2, 4, 6, 8, 8А.

8 июня с 08:00 до 17:00:

  • ул. Призаводская: 1, 1А, 3, 3А;
  • ул. Академика Янгеля: 16, 18;
  • ул. Алана Шепарда: 29;
  • ул. Строителей: 28;
  • ул. Фабрично-заводская: 33;
  • ул. Академика Янгеля: 20;
  • ул. Строителей: 24.

9 июня с 08:00 до 17:00:

  • просп. Александра Поля: 84, 86, 88, 90, 90А.

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