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У Дніпрі 5-9 червня вимикатимуть світло на 9 годин: адреси

Сьогодні 11:51
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Новости Днепра про У Дніпрі 5-9 червня вимикатимуть світло на 9 годин: адреси

У Дніпрі з 5 до 9 червня будуть вимикати світло на 9 годин.

Це стосується абонентів Центральної енергетичної компанії.

Причина – проведення планових ремонтних робіт.

Про це повідомили у Telegram-каналі “ЦЕКу”.

Так, 5 червня світла не буде за адресами:

  • вул. Енергетична: 14Г (з 08:00 до 16:00);
  • вул. Макарова: 29, 29А, 31, 33, 35, 35А, 37, 37А (з 08:00 до 17:00);
  • вул. Титова: 23 (з 08:00 до 17:00).

6 червня з 08:00 до 17:00:

  • вул. Новокримська: 8;
  • вул. Макарова: 10, 10А, 12, 12А, 14, 14А, 16.

7 червня з 08:00 до 17:00:

  • вул. Призаводська: 2, 1, 1А, 2, 3, 3А;
  • вул. Макарова: 18, 20А, 22;
  • вул. Холодноярська: 13;
  • вул. Будівельників: 35;
  • вул. Енергетична: 14А, 15, 18;
  • вул. Макарова: 10, 10А, 12, 12А, 14, 14А, 16, 29, 29А, 31, 31А, 33, 35, 35А, 37, 37А;
  • пров. Енергетичний: 2, 4, 6, 8, 8А.

8 червня з 08:00 до 17:00:

  • вул. Призаводська: 1, 1А, 3, 3А;
  • вул. Академіка Янгеля: 16, 18;
  • вул. Алана Шепарда: 29;
  • вул. Будівельників: 28;
  • вул. Фабрично-заводська: 33;
  • вул. Академіка Янгеля: 20;
  • вул. Будівельників: 24.

9 червня з 08:00 до 17:00:

  • просп. Олександра Поля: 84, 86, 88, 90, 90А.

Підготуйтеся: заряджайте телефони та повербанки!

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Новости Днепра про У Дніпрі 5-9 червня вимикатимуть світло на 9 годин: адресиУкраїнська

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