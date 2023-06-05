У Дніпрі 5-9 червня вимикатимуть світло на 9 годин: адреси

Заряджайте все!

У Дніпрі з 5 до 9 червня будуть вимикати світло на 9 годин.

Це стосується абонентів Центральної енергетичної компанії.

Причина – проведення планових ремонтних робіт.

Про це повідомили у Telegram-каналі “ЦЕКу”.

Так, 5 червня світла не буде за адресами:

вул. Енергетична: 14Г (з 08:00 до 16:00);

вул. Макарова: 29, 29А, 31, 33, 35, 35А, 37, 37А (з 08:00 до 17:00);

вул. Титова: 23 (з 08:00 до 17:00).

6 червня з 08:00 до 17:00:

вул. Новокримська: 8;

вул. Макарова: 10, 10А, 12, 12А, 14, 14А, 16.

7 червня з 08:00 до 17:00:

вул. Призаводська: 2, 1, 1А, 2, 3, 3А;

вул. Макарова: 18, 20А, 22;

вул. Холодноярська: 13;

вул. Будівельників: 35;

вул. Енергетична: 14А, 15, 18;

вул. Макарова: 10, 10А, 12, 12А, 14, 14А, 16, 29, 29А, 31, 31А, 33, 35, 35А, 37, 37А;

пров. Енергетичний: 2, 4, 6, 8, 8А.

8 червня з 08:00 до 17:00:

вул. Призаводська: 1, 1А, 3, 3А;

вул. Академіка Янгеля: 16, 18;

вул. Алана Шепарда: 29;

вул. Будівельників: 28;

вул. Фабрично-заводська: 33;

вул. Академіка Янгеля: 20;

вул. Будівельників: 24.

9 червня з 08:00 до 17:00:

просп. Олександра Поля: 84, 86, 88, 90, 90А.

Підготуйтеся: заряджайте телефони та повербанки!

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