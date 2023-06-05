У Дніпрі 5-9 червня вимикатимуть світло на 9 годин: адреси
Заряджайте все!
У Дніпрі з 5 до 9 червня будуть вимикати світло на 9 годин.
Це стосується абонентів Центральної енергетичної компанії.
Причина – проведення планових ремонтних робіт.
Про це повідомили у Telegram-каналі “ЦЕКу”.
Так,
5 червня світла не буде за адресами: вул. Енергетична: 14Г (з 08:00 до 16:00); вул. Макарова: 29, 29А, 31, 33, 35, 35А, 37, 37А (з 08:00 до 17:00); вул. Титова: 23 (з 08:00 до 17:00). 6 червня з 08:00 до 17:00: вул. Новокримська: 8; вул. Макарова: 10, 10А, 12, 12А, 14, 14А, 16. 7 червня з 08:00 до 17:00: вул. Призаводська: 2, 1, 1А, 2, 3, 3А; вул. Макарова: 18, 20А, 22; вул. Холодноярська: 13; вул. Будівельників: 35; вул. Енергетична: 14А, 15, 18; вул. Макарова: 10, 10А, 12, 12А, 14, 14А, 16, 29, 29А, 31, 31А, 33, 35, 35А, 37, 37А; пров. Енергетичний: 2, 4, 6, 8, 8А. 8 червня з 08:00 до 17:00: вул. Призаводська: 1, 1А, 3, 3А; вул. Академіка Янгеля: 16, 18; вул. Алана Шепарда: 29; вул. Будівельників: 28; вул. Фабрично-заводська: 33; вул. Академіка Янгеля: 20; вул. Будівельників: 24. 9 червня з 08:00 до 17:00: просп. Олександра Поля: 84, 86, 88, 90, 90А.
Підготуйтеся: заряджайте телефони та повербанки!
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