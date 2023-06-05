Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі на Набережній Заводській Hyundai врізався в стелу АЗС: водій загинув

У Дніпрі на Набережній Заводській Hyundai врізався в стелу АЗС: водій загинув

Сьогодні 10:05
просмотров

Будь ласка, будьте обережні за кермом!

Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Заводській Hyundai врізався в стелу АЗС: водій загинув

Сьогодні вночі, 5 червня, на вулиці Набережна Заводська сталася аварія.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію «101» надійшов о 01:21.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що водій легкового автомобіля Hyundai Sonata не впорався з керуванням та врізався в стелу АЗС. На жаль, 42-річний водій загинув.

Рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка з понівеченого легковика.

Усі обставини ДТП будуть встановлювати правоохоронці.

Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Заводській Hyundai врізався в стелу АЗС: водій загинув

Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Заводській Hyundai врізався в стелу АЗС: водій загинув

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Полтавському шосе збили чоловіка.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Заводській Hyundai врізався в стелу АЗС: водій загинувУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Заводській Hyundai врізався в стелу АЗС: водій загинувРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Уже 20 постраждалих в Підгородненській громаді, під завалами, ймовірно, є дитина
    Новини Дніпра
    03.06.2023 23:51
    Уже 20 постраждалих в Підгородненській громаді, під завалами, ймовірно, є дитина

    На жаль, кількість постраждалих зросла.

    Маємо справу з навіженими нелюдами: Лукашук закликав вночі реагувати на тривогу
    Новини Дніпра
    03.06.2023 23:37
    Маємо справу з навіженими нелюдами: Лукашук закликав вночі реагувати на тривогу

    Увечері Дніпропетровщина пережила чергову атаку.

    Кількість постраждалих в Підгородненській громаді зросла, серед них троє дітей, – Лисак
    Новини Дніпра
    03.06.2023 22:58
    Кількість постраждалих в Підгородненській громаді зросла, серед них троє дітей, – Лисак

    Сьогодні ввечері росіяни вкотре підтвердили, що вони терористи.

    Трійця та День Конституції: чи будуть у дніпрян додаткові вихідні у червні-2023
    Новини Дніпра
    03.06.2023 19:45
    Трійця та День Конституції: чи будуть у дніпрян додаткові вихідні у червні-2023

    У першому місяці літа буде кілька важливих дат: Трійця, День…

    Наверх