У Дніпрі на Набережній Заводській Hyundai врізався в стелу АЗС: водій загинув

Будь ласка, будьте обережні за кермом!

Сьогодні вночі, 5 червня, на вулиці Набережна Заводська сталася аварія.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію «101» надійшов о 01:21.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що водій легкового автомобіля Hyundai Sonata не впорався з керуванням та врізався в стелу АЗС. На жаль, 42-річний водій загинув.

Рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка з понівеченого легковика.

Усі обставини ДТП будуть встановлювати правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Полтавському шосе збили чоловіка.

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