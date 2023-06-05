У Дніпрі на Набережній Заводській Hyundai врізався в стелу АЗС: водій загинув

Сьогодні вночі, 5 червня, на вулиці Набережна Заводська сталася аварія.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію «101» надійшов о 01:21.
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що водій легкового автомобіля Hyundai Sonata не впорався з керуванням та врізався в стелу АЗС. На жаль, 42-річний водій загинув.
Рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка з понівеченого легковика.
Усі обставини ДТП будуть встановлювати правоохоронці.
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