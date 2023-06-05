У Дніпропетровській області невідомі осквернили могили на Алеї загиблих героїв

У Верхньодніпровську, що на Дніпропетровщині, вандали поглумилися над могилами воїнів.

Про це повідомила волонтерка Олександр Баранюк-Шишкіна.

На міському цвинтарі у Верхньодніпровську є Алея загиблих героїв, де хоронять бійців, які загинули під час російсько-української війни. Над місцями поховання воїнів майорять прапори на флагштоках. Нещодавно, місцеві мешканці помітили, що стяги повалили на землю.

Вандали вирвали із землі флагштоки та кинули посеред могил. Верхньодніпровці не стримують своє обурення та досить емоційно коментують дії вандалів.

Містянка зазначила, що вже звернулася щодо цього інциденту до поліції та міського голови. Мешканці Вільногірська ще минулого року пропонували тут встановити камери, щоб ретельніше слідкувати за цим місцем, але цього досі не зробили.

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