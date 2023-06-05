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  • У Дніпрі біля парку Шевченка 82-річна бабуся із Бахмута продає кольорові килимки

У Дніпрі біля парку Шевченка 82-річна бабуся із Бахмута продає кольорові килимки

Сьогодні 11:19
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Якщо побачите пані Валентину, купіть у неї щось!

Новости Днепра про У Дніпрі біля парку Шевченка 82-річна бабуся із Бахмута продає кольорові килимки

У Дніпрі біля парку Шевченка, на вулиці Єфремова, чи не кожного дня можна зустріти пані Валентину, яка продає дуже гарні кольорові килимки.

Історію бабусі розповіла Людмила Сорокіна у Фейсбуці.

Жінці – 82 роки, вона більше року тому виїхала із Бахмута до Дніпра. Будинок бабусі зруйновано, повертатися нікуди, але вона не здається – намагається жити і навіть заробляти гроші.

Небайдужі дніпряни, якщо бачать пані Валентину, обов’язково щось у неї купують.

Крім того, коли відео з бабусею із Бахмута виклали у мережі, багато хто вирішив допомогти їй – гроші переказували навіть із Німеччини та Данії.

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Новости Днепра про У Дніпрі біля парку Шевченка 82-річна бабуся із Бахмута продає кольорові килимкиУкраїнська

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