У Дніпрі біля парку Шевченка 82-річна бабуся із Бахмута продає кольорові килимки

У Дніпрі біля парку Шевченка, на вулиці Єфремова, чи не кожного дня можна зустріти пані Валентину, яка продає дуже гарні кольорові килимки.
Історію бабусі розповіла Людмила Сорокіна у Фейсбуці.
Жінці – 82 роки, вона більше року тому виїхала із Бахмута до Дніпра. Будинок бабусі зруйновано, повертатися нікуди, але вона не здається – намагається жити і навіть заробляти гроші.
Небайдужі дніпряни, якщо бачать пані Валентину, обов’язково щось у неї купують.
Крім того, коли відео з бабусею із Бахмута виклали у мережі, багато хто вирішив допомогти їй – гроші переказували навіть із Німеччини та Данії.
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