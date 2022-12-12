В части Днепра из-за обесточивания нет воды

12 декабря, в Днепре снова экстренные отключения света. Поэтому некоторые жители города временно остались без воды.

Как сообщили в КП «Днепропроводоканал», в связи с аварийным отключением энергоснабжения остановили ПНС и прекратили водоснабжение по следующим адресам:

улица Рыбинская;

проспект Гагарина, дома 100–124;

улица Николая Михновского, дом 4;

улица Николая Михновского, дома 2,2а;

проспект Мира, дома 2,4.

Водоснабжение будет восстановлено после подачи электроэнергии.

Также в связи с проведением аварийных работ по улице Бестужева, 6 Самарского района прекращено водоснабжение на следующих улицах:

Бестужевая

Туркменский.

Водоснабжение на этих улицах будет восстановлено в течение дня.