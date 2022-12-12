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В части Днепра из-за обесточивания нет воды

Сегодня 12:34
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В части Днепра снова перебои с водой из-за отключения света

Новости Днепра про В части Днепра из-за обесточивания нет воды

12 декабря, в Днепре снова экстренные отключения света. Поэтому некоторые жители города временно остались без воды.

Как сообщили в КП «Днепропроводоканал», в связи с аварийным отключением энергоснабжения остановили ПНС и прекратили водоснабжение по следующим адресам:

  • улица Рыбинская;
  • проспект Гагарина, дома 100–124;
  • улица Николая Михновского, дом 4;
  • улица Николая Михновского, дома 2,2а;
  • проспект Мира, дома 2,4.

Водоснабжение будет восстановлено после подачи электроэнергии.

Также в связи с проведением аварийных работ по улице Бестужева, 6 Самарского района прекращено водоснабжение на следующих улицах:

  • Бестужевая
  • Туркменский.

Водоснабжение на этих улицах будет восстановлено в течение дня.

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